Disney+ si espande in 11 nuovi territori e 42 paesi

Disney+ continua a espandere i territori e i paesi in cui sarà disponibile col suo ricco catalogo: tra maggio e giugno presente in 11 nuovi territori e 42 paesi.

Disney+, il servizio di streaming di The Walt Disney Company, ha confermato le date di lancio e i prezzi per 42 paesi e 11 nuovi territori, compreso il Sudafrica dove la piattaforma sarà disponibile a partire dal 18 maggio, seguito da tutti gli altri Paesi in cui il lancio è previsto per giugno.

Qui di seguito lo specchietto con tutti i nuovi paesi e i territori di paesi in cui è già presente il servizio, ma non in questi territori più periferici, con le varie date di uscita e i rispettivi tariffari mensili e annuali.

Gli utenti avranno accesso a una visione di alta qualità, fino a quattro stream simultanei, download illimitati su un massimo di dieci dispositivi, IMAX Enhanced per titoli selezionati (dove disponibile) e la possibilità di impostare fino a sette diversi profili, inclusa l’opportunità per i genitori di impostare profili per i bambini che li facciano accedere solo a contenuti appropriati alla loro età.

