Disney+: tutti i film degli Oscar 2022 disponibili sulla piattaforma streaming

Domenica 27 marzo si è svolta la 94esima edizione della Notte degli Oscar. Gli Academy Awards 2022 sono stati caratterizzati anche dall’importante presenza di dieci titoli targati The Walt Disney Company, disponibili per la visione su Disney+ o in Home Video. Tra questi, ben cinque hanno ottenuto l’ambita statuetta: Encanto (Miglior film d’animazione), West Side Story (Miglior attrice non protagonista ad Ariana DeBose), Crudelia (Migliori costumi), Gli Occhi di Tammy Faye (Miglior attrice protagonista a Jessica Chastain e Miglior trucco e acconciatura) e Summer of Soul (Miglior documentario).

A ottenere la nomination sono stati anche: La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley (4 nomination per Miglior film, Migliore fotografia, Migliore scenografia, Migliori costumi), Luca (nomination per Miglior film d’animazione), Raya e l’Ultimo Drago (nomination per Miglior film d’animazione), Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (nomination per Migliori effetti speciali) e Free Guy – Eroe per Gioco (nomination per Migliori effetti speciali).

Encanto, Crudelia, West Side Story, Luca, Raya e L’Ultimo Drago, La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, Free Guy – Eroe per Gioco e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sono tutti disponibili in versione Home Video e su Disney+. Oltre alle scene dei film, le versioni Home Video includono anche tanti contenuti extra con cui approfondire i titoli attraverso documentari, scene eliminate, interviste ai protagonisti e Fun Facts. Gli Occhi di Tammy Faye e Summer of Soul sono invece disponibili in esclusiva su Disney+.

ENCANTO

Riconoscimento: Premio Oscar per il Miglior Film d’Animazione.

Formati disponibili: Blu-Ray, DVD e Blu-Ray Steelbook.

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

WEST SIDE STORY

Riconoscimento: Premio Oscar per la Miglior attrice non protagonista ad Ariana DeBose.

Formati disponibili: Blu-Ray, DVD, 4K UHD, UHD Steelbook.

Diretto dal vincitore dell’Academy Award Steven Spielberg, da una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award® Tony Kushner, West Side Story racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957. La rivisitazione dell’amato musical è interpretata da Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony). Moreno, una degli unici tre artisti ad aver vinto i premi Oscar®, Emmy®, GRAMMY®, Tony® e Peabody, è anche una dei produttori esecutivi del film.

CRUDELIA

Riconoscimento: Premio Oscar per i Migliori costumi.

Formati disponibili: Blu-Ray, DVD, UHD Steelbook.

La vincitrice dell’Academy Award Emma Stone è la protagonista del film Disney live action Crudelia, che racconta gli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri, e alla moda, del mondo del cinema: la leggendaria Cruella de Vil (Crudelia De Mon). Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall’attrice due volte premio Oscar Emma Thompson. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.

GLI OCCHI DI TAMMY FAYE

Riconoscimento: premio Oscar per la Miglior attrice protagonista a Jessica Chastain e Miglior trucco e acconciatura.

Formati disponibili: disponibile in esclusiva su Disney+.

Gli Occhi di Tammy Faye racconta la straordinaria storia dell’ascesa, della caduta e della redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker. Fra gli anni Settanta e Ottanta, Tammy Faye e suo marito Jim Bakker, entrambi di umili origini, riuscirono a creare il più grande network televisivo religioso al mondo e un parco a tema. Celebre per il suo messaggio di amore, accettazione e prosperità, Tammy Faye divenne una leggenda per le sue ciglia, per il suo particolare modo di cantare e per il suo desiderio di raggiungere persone di tutte le estrazioni sociali. Tuttavia, non passò molto tempo prima che irregolarità finanziarie, rivalità e scandali demolirono l’impero che i due avevano così accuratamente costruito.

SUMMER OF SOUL

Riconoscimento: premio Oscar per il Miglior Documentario.

Formati disponibili: disponibile in esclusiva su Disney+.

Nel suo acclamato debutto come regista, Ahmir “Questlove” Thompson presenta un documentario forte e appassionante, in parte film musicale e in parte documento storico, nato da un evento epico che ha celebrato la storia, la cultura e la moda dei neri. Nel corso di sei settimane durante l’estate del 1969, a soli 160km a sud di Woodstock, l’Harlem Cultural Festival fu ripreso dalle telecamere al Mount Morris Park (ora conosciuto come Marcus Garvey Park). Queste riprese non furono mai viste dal pubblico e vennero dimenticate da quasi tutti… fino ad ora. Summer Of Soul fa luce sull’importanza della storia per il nostro benessere spirituale e testimonia il potere curativo della musica in tempi di disordini, sia passati che presenti. Questo lungometraggio include esibizioni dal vivo inedite di artisti come Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, Mahalia Jackson, B.B. King, The 5th Dimension e molti altri.

LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHMARE ALLEY

Riconoscimento: 4 nomination Oscar per Miglior film, Migliore fotografia, Migliore scenografia, Migliori costumi.

Formati disponibili: Blu-Ray e DVD.

Quando si avvicina alla chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e a suo marito Pete (David Strathairn), ex mentalista, in un luna park itinerante, il carismatico ma sfortunato Stanton Carlisle (Bradley Cooper) vede spianata la strada per il successo, usando le sue nuove conoscenze per truffare la ricca elite della società newyorkese degli anni Quaranta. Con la virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente al suo fianco, Stanton trama per truffare un pericoloso magnate (Richard Jenkins) con l’aiuto di una misteriosa psichiatra (Cate Blanchett) che però potrebbe essere la sua più formidabile rivale.

LUCA

Riconoscimento: nomination Oscar per Miglior film d’animazione.

Formati disponibili: Blu-Ray e DVD.

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione Disney e Pixar Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua. Luca è diretto dal candidato all’Academy Award® Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren).

RAYA E L’ULTIMO DRAGO

Riconoscimento: nomination Oscar per Miglior film d’animazione.

Formati disponibili: Blu-Ray, DVD e 4K UHD.

Raya e l’Ultimo Drago viaggia nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l’ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorranno anche fiducia e lavoro di squadra.

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI

Riconoscimento: nomination Oscar per Migliori effetti speciali.

Formati disponibili: Blu-Ray, DVD e 4K UHD.

Shang-Chi è un giovane supereroe che intraprende un inedito viaggio alla scoperta di sé stesso. In Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Shang-Chi (Simu Liu) deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli. Il film vede nel cast anche la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell’amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

FREE GUY – EROE PER GIOCO

Riconoscimento: nomination Oscar per Migliori effetti speciali.

Formati disponibili: Blu-Ray, DVD e 4K UHD.

In Free Guy – Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio… prima che sia troppo tardi.