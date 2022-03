Vampire in the Garden: trailer e poster dell’anime dal 16 maggio su Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer italiano ufficiale e i poster di Vampire in the Garden, nuovo anime che sarà disponibile dal 16 maggio sulla piattaforma streaming.

Il fatidico incontro tra una ragazza umana e la regina dei vampiri potrebbe cambiare il mondo: insieme a un team di ideatori di talento diretto da Ryotaro Makihara, Wit Studio ha realizzato Vampire in the Garden, nuova serie anime in arrivo su Netflix il 16 maggio di cui vi mostriamo il trailer italiano e i poster ufficiali.

Questa la sinossi della serie:

Durante un gelido inverno, l’umanità perde la guerra contro i vampiri insieme a quasi tutti i territori in cui abitava.

In un piccolo borgo, un manipolo di sopravvissuti crea un muro di luce per proteggersi e avere un posto in cui vivere in pace.

La protagonista Momo vive in stato d’assedio, ma sogna di poter coesistere con i nemici vampiri. Regina di questi ultimi, Fine un tempo amava gli umani e per questo si è ritirata dal campo di battaglia. Quando il conflitto si intensifica nella città degli umani, il destino le fa incontrare.

Un tempo umani e vampiri vivevano in armonia in un luogo chiamato Paradiso. Questa è la storia di una ragazza e di una vampira che cercano di ritrovare quel luogo.

