The Full Monty: nuova serie annunciata per Disney+, col cast originale

Disney+ ha annunciato la nuovissima serie The Full Monty, dai creatori del film originale britannico di successo, giunto in Italia col titolo Full Monty – Squattrinati Organizzati. La serie originale inglese debutterà su Disney+ a livello globale, su Star+ in America Latina e su Hulu negli Stati Uniti.

Quasi venticinque anni dopo il film vincitore del premio BAFTA, la miniserie seguirà il gruppo originale di fratelli mentre vivono la loro vita nella città post-industriale di Sheffield e nei fatiscenti settori della sanità, dell’istruzione e del lavoro. La serie esplorerà il modo più brillante, più divertente e più umano di andare avanti, dove lo spirito comunitario può ancora trionfare sulle avversità.

La nuova serie originale Disney+ vedrà il cast principale originario riprendere i ruoli tanto amati dai fan, tra cui Robert Carlyle (“Trainspotting”, “C’era una volta”) come Gaz, Mark Addy (“Il Trono di Spade”, “Il destino di un cavaliere”) come Dave, Lesley Sharp (“Before We Die”, “Scott and Bailey”) come Jean, Hugo Speer (“Britannia”, “Tenebre e ossa”) come Guy, Paul Barber (“The Dumping Ground”, “Gloves Off”) come Horse, Steve Huison (“The Royle Family”, “Paul”, “Mick e gli altri”) come Lomper, Wim Snape (“The Beaker Girls”, “Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no”) come Nathan e Tom Wilkinson (“Batman Begins”, “Michael Clayton”) che interpreta Gerald in un mondo divertente di eroi della classe operaia nel nord dell’Inghilterra. Nella serie debutterà anche un nuovo cast di figli e nipoti dei personaggi originali.

The Full Monty, comedy drama composta da otto episodi della durata di un’ora ciascuno, riunisce anche lo sceneggiatore premio Oscar del film originale Simon Beaufoy (“The Millionaire”) e il produttore Uberto Pasolini (“Nowhere Special”), co-commissionata da Disney+ e FX.

Simon Beaufoy, creatore, sceneggiatore ed executive producer ha commentato:

Siamo felicissimi di riunire tutti i Monty Men – ora anche con un caotico entourage di figli, nipoti, animali domestici e altri personaggi – e vedere come si svolge la vita a Sheffield venticinque anni dopo.

Le riprese sono iniziate oggi tra Sheffield e Manchester. La serie è creata, scritta e prodotta da Simon Beaufoy, prodotta da Uberto Pasolini, diretta da Andrew Chaplin (“Alma’s Not Normal”) e Catherine Morshead (“No Offence”), co-scritta da Alice Nutter con Simon Lewis come Series Producer. The Full Monty è stata sviluppata da Searchlight Television e FX e sarà prodotta da Little Island Productions. Lee Mason, Director of Scripted Content per Disney sarà executive producer.

