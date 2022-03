Oscar 2022: Army of the Dead vince il premio del pubblico

Army of the Dead ha vinto l'Oscar 2022 come film più apprezzato dal pubblico, in una lista che vedeva presente anche Spider-Man: No Way Home.

Quest’anno per gli Oscar 2022 l’Academy ha stabilito anche un particolare premio dedicato al film più apprezzato dal pubblico, ed il riconoscimento è andato ad Army of the Dead, il lungometraggio Netflix diretto da Zack Snyder.

Questa è la lista dei film che sono entrati nella categoria del film più apprezzato dal pubblico agli Oscar 2022:

Army of the Dead

Cenerentola

Minamata

Spider-Man: No Way Home

Tick, Tick… Boom!

La scelta dei film da inserire nella lista è stata fatta attraverso una collaborazione tra l’Academy e Twitter, considerando che dal 14 febbraio al 3 marzo i fan sono stati invitati a votare i loro lungometraggi preferiti.

Inoltre è stato assegnato anche l’Oscar Cheers Moment, dedicato al momento più amato dagli appassionati. Ed anche in questo caso Zack Snyder ha trionfato, grazie ad una scena della sua versione di Justice League con Flash che entra all’interno della Forza della Velocità. Questa è la lista dei film nominati in questa categoria:

The Flash enters the speed force, Zack Synder’s Justice League

The three spider-men team up, Spider-Man: No Way Home

“Avengers, assemble,” Avengers: Endgame

“And I am telling you I’m not going,” Dreamgirls

Bullet time, The Matrix