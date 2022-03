Gli iPhone 14 avranno dei moduli delle fotocamere più grandi?

Abbiamo visto da poco arrivare in rete le schematiche degli iPhone 14 Pro Max grazie al noto leaker Max Weinbach, il quale ha anticipato il fatto che i dispositivi potrebbero avere dei comparti sul retro ancora più grandi, seppur ovviamente non ci siano ancora novità ufficiali in tal senso.

Immaginando che quanto anticipato risulti vero, vedremo le dimensioni dei riquadri che ospitano i sensori presenti sul retro passare dai 3,60 mm ai 4,17 mm, con le altre dimensioni che stando a MacRumors passeranno da 36,24 mm a 38,21 mm e da 35,01mm a 36,73 mm.

14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 22, 2022

Come detto, non si tratta ancora di novità ufficiali, e infatti non abbiamo informazioni in merito ai prossimi iPhone, che a quanto pare potrebbero offrire delle fotocamere leggermente più spaziose, offrendo dei concreti miglioramenti in tal senso però.

Con il tutto che potrebbe risultare più comodo anche semplicemente per quando si poggia il dispositivo, sono state anticipati anche dei grossi miglioramenti per quel che riguarda le fotocamere in sé per sé, almeno per quel che concerne i modelli Pro, che stando agli analisti del settore quest’anno potrebbero davvero cambiare le carte in tavola sotto diversi aspetti rispetto agli altri.