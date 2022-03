Euphoria: Britney Spears rivela che la serie TV l’ha aiutata a combattere l’ansia

Dopo che Euphoria è stata apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, ora anche l’icona pop Britney Spears chiama in causa la serie TV, dichiarando che le è stata di grande supporto per la sua lotta contro l’ansia.

Ecco le parole di Britney Spears espresse attraverso Instagram:

Per la settimana della salute mentale vorrei segnalare Euphoria, che ho guardato qualche tempo fa. Devo dire che è assolutamente fantastica!!! Guardando questa storia fuori dal normale che mi ha intrattenuta sono riuscita a scacciare l’ansia. Questa serie TV è stata terapeutica. Mi ha fatto sorridere, e mi è servita come terapia. Se volete essere zen c’è la terapia dei suoni, lo yoga, il ritiro spirituale, ma ultimo e non ultimo c’è l’allenamento al pensare a cose capaci di far sorridere. Avete capito??? Sorridete!!!