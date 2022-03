Ambulance: Michael Bay definisce la CGI del suo film “una m**da”

Capita che i registi critichino i film dei colleghi, ma raramente capita di ascoltare filmmaker che criticano i loro stessi lungometraggi, peraltro appena usciti in sala. Questo è quanto ha fatto Michael Bay, che ha definito la CGI del suo Ambulance “una m**da”.

Parlando a Les Cinémas Pathé Gaumont, il regista Michael Bay ha dichiarato:

Tutte quelle esplosioni sono vere. E questa cosa può risultare veramente pericolosa se non sai cosa stai facendo. Molte di quelle scene consistono in stunt reali. Ci sono davvero pochi blue-screen, c’è poca CGI, e quella che ci sta è una m***da. Ci sono alcune scene di cui non sono contento.

Ambulance è al cinema dal 23 marzo. In questo thriller mozzafiato diretto e prodotto da Michael Bay, il decorato veterano Will Sharp (il vincitore dell’Emmy Yahya Abdul-Mateen II, “Candyman”,“Matrix Resurrections”), alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata – suo fratello adottivo Danny (il candidato all’Oscar Jake Gyllenhaal, “Zodiac”, “Spider-Man: Far From Home”). Danny, criminale di lunga data e dal carattere carismatico, gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari: la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will non potrà che accettare l’offerta.