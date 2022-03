Roar: il trailer della serie di Apple TV+ con Nicole Kidman, Betty Gilpin e Alison Brie

Due delle protagoniste di GLOW, assieme a Nicole Kidman sono nel cast della serie TV Roar, realizzata da Apple TV+, di cui è stato da poco diffuso il trailer: stiamo parlando di Betty Gilpin e Alison Brie. Si tratta di una storia che ha come protagoniste otto donne con otto storie diverse.

Ecco il trailer di Roar.

Roar è una serie antologica di favole nere femministe, con sfumature di genere che vanno dall’horror fino al fantastico ed allo psicologico. Al centro delle puntate ci saranno donne normali colte in circostanze straordinarie.

Il cast comprende Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Issa Rae, Merritt Wever, Alison Brie, Betty Gilpin, Meera Syal, Fivel Stewart e Kara Hayward. Si tratta di una serie ispirata dai racconti di Cecelia Ahern.

Nicole Kidman ha fatto anche da produttrice esecutiva assieme a Per Saari ed alla Blossom Films. Bruna Papandrea, Steve Hutensky, e Allie Goss sono i produttori esecutivi di Made Up Stories. Gli showrunner sono Carly Mensch e Liz Flahive. Cecelia Ahern ha fatto da produttrice esecutiva attraverso la Greenlight Go, mentre Theresa Park ha lavorato alla produzione per la Per Capita Productions. Roar è prodotto da Apple assieme alla Endeavor Content.

La serie TV Roar arriverà sulla piattaforma streaming Apple TV+ il 15 aprile.