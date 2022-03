Ghost in the Shell: SAC_2045 2 – Il trailer ufficiale della seconda stagione

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Ghost in the Shell: SAC_2045 – Stagione 2, la serie animata che prosegue le storie dell’universo narrativo creato da Masamune Shirow, e che arriverà sulla piattaforma streaming il 23 maggio.

Qui sotto trovate il trailer di Ghost in the Shell: SAC_2045 – Stagione 2.

Questa è la descrizione offerta da Netflix:

La Sezione 9 di Pubblica Sicurezza affronta un nuovo pericolo per l’umanità in questa attesa seconda stagione di “Ghost in the Shell: SAC_2045”. Dopo il finale enigmatico della prima stagione, lo scontro tra la Sezione 9 e i posthuman che minacciano l’umanità ha finalmente inizio. La trama intricata e dal ritmo forsennato pone un quesito fondamentale: i posthuman rappresentano forse l’evoluzione potenziale degli esseri umani, come mostrato in tutta la serie “Ghost in the Shell”? La seconda stagione della serie Netflix “Ghost in the Shell: SAC_2045” è disponibile dal 23 maggio in tutto il mondo, solo su Netflix.