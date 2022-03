Morbius: le scene dopo i titoli di coda e il rapporto del film con l’MCU

In seguito agli eventi narrati in Spider-Man: No Way Home e ai primi spoiler da Morbius, il film Sony sull’antieroe Marvel interpretato da Jared Leto e in arrivo il 31 marzo, è sorta un po’ di confusione tra il pubblico circa l’inserimento della pellicola nella timeline del Marvel Cinematic Universe, tanto da far intervenire anche lo stesso regista Daniel Espinosa.

Seguono spoiler diretti su Venom 2, Spider-Man: No Way Home e possibili spoiler su Morbius: siete avvisati!

Nei giorni scorsi, si erano rincorse voci sul fatto che la produzione del film avesse tagliato le scene che coinvolgevano il personaggio di Adrian Toomes (interpretato da Michael Keaton come in Spider-Man: Homecoming). A quanto pare, invece, tali scene non erano state mostrate nei primi screening perché, nonostante si vedessero già nei trailer, erano in realtà parte delle scene post-credit.

A seguito delle anteprime di Morbius, sta invece girando il racconto delle due scene in questione, che vedono dunque entrambe protagonista l’Avvoltoio.

Nella prima, l’Avvoltoio viene teletrasportato dall’universo “principale” del MCU (quello dello Spider-Man di Tom Holland) a quello in cui sono ambientati Venom e Morbius, finendo in un’altra prigione dalla quale, tuttavia, viene scarcerato, dato che non ha commesso alcun crimine (su questo piano d’esistenza temporale).

La seconda scena lo vede dunque a piede libero, nuovamente in possesso di una armatura da Avvoltoio, che raggiunge Morbius e gli propone di allearsi per sconfiggere Spider-Man.

Si tratta di una indiscrezione piuttosto bizzarra, ma abbiamo visto nel recente passato che leak simili si sono effettivamente verificati negli ultimi film, dalla presenza dei tre Spidey e di Matt Murdock in No Way Home al “viaggio” andata e ritorno di Eddie Brock e Venom.

Il problema che i fan si pongono è un altro: Strange ha affermato che sono stati trasportati nel loro universo persone che conoscono Peter (o una sua variante) ma in effetti non è ben chiaro quale Spider-Man Eddie conosca, anche se (come confermato dallo stesso regista) uno Spider-Man esiste nell’universo condiviso da Venom e Morbius – che tra le altre cose, in una recente clip, cita direttamente Venom, che dunque conosce almeno di fama.

Ma l’effetto, forse, funzionerebbe anche al contrario, se Toomes è passato dalla dimensione del MCU a quella di Venom/Morbius, sebbene non sia ben chiaro perché dovrebbe vendicarsi di Spider-Man, di cui alla fine ha protetto il segreto, e come potrebbe fare, dato che è in un altro universo… e lo Spidey dell’universo in cui si trova ora non lo conosce, a meno di qualche antefatto ancora sconosciuto e occorso tra le due post credit scene.

Scopriremo l’arcano tra pochi giorni.

