Huawei Mate 50 Pro sarebbe pronto ad arrivare a luglio

Huawei si troverebbe finalmente pronta a lanciare dei nuovi smartphone. La compagnia non si è trovata di certo in una buona situazione in quest’ambito, e stando all’azienda stessa, questa non punta a competere nel mercato dei telefoni, visto che si parla principalmente di pochi nuovi device pensati per far sopravvivere la sua sezione. Finalmente è il turno dei Huawei Mate 50 Pro, smartphone che a quanto pare arriverà verso la metà di quest’anno.

Stando a un report recentemente ripreso sulle pagine di GizChina, i Huawei Mate 50 Pro avranno modo di essere portati sul mercato nel corso del mese di luglio, seppur non ci siano ancora molti dettagli a riguardo, comprese informazioni in merito all’assenza o alla presenza di una qualsivoglia versione Pro+ e ulteriori che potrebbero comparire a sorpresa.

Stando a quel che sappiamo, la compagnia dovrebbe puntare però principalmente su una versione base e su una Collector’s, tra l’altro non avendo investito per permettere agli smartphone di supportare il 5G, con questi che dovrebbero quindi accontentarsi del vecchio standard. Considerando quanto anticipato, i dispositivi dovrebbero presentarsi con un comparto fotocamere decisamente migliorato, in grado di spiccare in positivo rispetto al resto del mercato.

Per quel che riguarda ulteriori telefoni a cui il colosso sta lavorando, il noto leaker Digital chat Station ha parlato di come la compagnia dovrebbe lanciare i pieghevoli Mate X3 prima della serie Mate 50, con questi che dovrebbero offrire SoC K9000 e SM8425, ovvero Kirin 9000 e Snapdragon 8 Gen 1 4G. Non ci resta quindi che aspettare ulteriori novità in tal senso, fino a che la compagnia non avrà finalmente avuto modo di discutere dei dettagli in merito ai suoi prossimi gioiellini che dovremmo vedere giungere sugli scaffali nel giro di non troppo tempo, verosimilmente intorno alla metà di quest’anno.