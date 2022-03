Twitter: si aggiorna la ricerca dei messaggi diretti

Finalmente, Twitter ha deciso di aggiornare la sua piattaforma con una funzionalità a dir poco importante, che fino a oggi è stata piuttosto trascurata da parte della compagnia. Parliamo nello specifico della ricerca dei messaggi che è possibile scambiare con tutti gli utenti che fanno parte della piattaforma, con il tutto che ora risulta disponibile sia su iOS che su Android, con supporto anche al web, in seguito a un aggiornamento della compagnia.

Chi fruisce delle potenzialità di Twitter potrebbe aver notato che nella sezione dei messaggi privati era già presente una specifica feature che permetteva di trovare i contenuti, ma c’è da dire che questa funzionava in maniera decisamente diversa rispetto a quanto non lo faccia ora. Risultava infatti possibile trovare solamente i nomi di persone e gruppi, mentre grazie al nuovo aggiornamento sarà sufficiente ricordarsi delle specifiche parole per ritrovare interi messaggi, come avviene già su moltissimi ulteriori software di messaggistica.

Come riportato sulle pagine di 9to5Mac, Mitchell Clark di The Verge ha avuto modo di testare la funzionalità, scoprendo però all’effettivo che si tratta di un aggiunta che al momento permette di trovare informazioni che risalgono al massimo al 2020, con una copertura che si traduce quindi in meno di due anni totali. Di sicuro il colosso, dopo aver aggiunto questa possibilità con il nuovo update di Twitter, potrà però avere modo di tornare sui suoi passi e migliorare in via definitiva il tutto con delle aggiunte.

A quanto pare il tutto avviene anche per la ricerca precedente dell’app, riguardante i nomi degli utenti, e non è quindi da escludere che Twitter, dopo aver già considerato questo campo, possa finalmente rendere il tutto funzionante al 100% e lasciare che gli utenti ritrovino velocemente messaggi che hanno anche qualche anno di età in più sulle spalle.