Star Wars: in lavorazione una serie TV descritta come “Stranger Things nello Spazio” (rumor)

L’universo di Star Wars sta continuando ad espandersi, ed attraverso il sito Bespin Bullettin è stata rivelata la produzione di una serie TV che è stata descritta come una sorta di “Stranger Things nello Spazio”. La fase di pre-produzione è iniziata a Culver City, in California.

Il titolo di lavorazione del nuovo progetto di Star Wars è Grammar Rodeo, ed a parlarne per prima è stata Production Weekly. Sembra che le riprese effettive della serie inizieranno a giugno, e si protrarranno fino a dicembre. Secondo alcune indiscrezioni la storia sarà ambientata durante il periodo dell’Alta Repubblica, ed avrà come protagonisti dei giovani pre-adolescenti.

A parlare di questo progetto è stato anche Discussing Film, che ha rivelato come anche Jon Favreau sia coinvolto nella produzione. Inoltre sembra che Jon Watts sia in trattative per la regia di alcuni episodi. Una parte della produzione della serie si svolgerà anche a Manhattan Beach, negli studi di produzione in cui si sono tenute le riprese di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi.

Ancora sembra che la Lucasfilm non abbia annunciato ufficialmente la produzione di questa serie TV, anche se la notizia potrebbe arrivare il 4 maggio, nella giornata dedicata a Star Wars.