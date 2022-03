Peacemaker 2: James Gunn promette più apparizioni di personaggi DC Comics

La prima stagione di Peacemaker ha rivelato nel finale delle apparizioni sorprendenti di personaggi dell’universo cinematografico DC Comics, ma secondo James Gunn gli episodi di Peacemaker 2 porteranno ancora più apparizioni e connessioni con il mondo DC.

(ATTENZIONE, SEGUONO SPOILER SULLA SERIE TV PEACEMAKER)

Queste sono le parole del regista:

Vedremo altre connessioni tra Peacemaker ed altri show di HBO Max. Perciò i cameo proseguiranno. Non so se la Justice League sarà presente in ogni stagione di Peacemaker, quella potrebbe essere stata una cosa fatta per una sola volta. Vedremo!

Il riferimento di James Gunn va alla puntata finale della serie, Cow or Never, in cui Peacemaker e il suo team si lanciano all’attacco della base strategica dei “cattivi”. Senza scendere nei dettagli dell’evento, sappiate che la battaglia è molto dura e sanguinolenta, ma il nostro ne esce, in un modo o nell’altro, vittorioso, anche se a caro prezzo. Solo per ritrovarsi davanti… la Justice League!

Ebbene sì: Superman, Aquaman, Flash e Wonder Woman, e si tratta delle versioni del DC Expanded Universe snyderiano. Batman e Cyborg non sono presenti, gli altri si vedono in controluce. A differenza della scena supplementare di Shazam!, tuttavia, qui i supereroi si mostrano per davvero, anche se, in realtà, Henry Cavill e Gal Gadot non hanno preso davvero parte alla scena. Ezra Miller e Jason Momoa, tuttavia, sì: sono anche protagonisti di uno scambio di battute dopo che Peacemaker li insulta per essere arrivati a cose fatte (in particolare, insulta Aquaman pungendolo “sul vivo”).