Android 12L arriva su Raspberry Pi4 grazie a uno sviluppatore

Sono molti i casi in cui gli utenti si trovano a portare avanti dei porting di sicuro non particolarmente utili, che però hanno l’obiettivo di spremere al massimo le potenzialità di alcuni dispositivi. È questo l’esempio perfetto per i Raspberry Pi 4, riusciti a entrare nel cuore degli appassionati e oramai abituati a venire migliorati contro ogni aspettativa di volta in volta. Questa volta è il turno di Android 12L, che come di recente ripreso sulle pagine di 9to5Google, è riuscito a presentarsi in ottimo stato sul sistema, nonostante le limitazioni di quest’ultimo.

Il tutto è stato portato avanti dallo sviluppatore KonstaT delle pagine di XDA, che ha documentato i propri risultati su un Raspberry Pi 4 modello B, mostrando come Android 12L sia riuscito a non sfigurare su quest’ultimo nonostante qualche anno di onorata carriera. Ovviamente, non mancano bug e problemi di ogni tipo, con accessori che non funzionano correttamente, come avviene per questo tipo di operazioni, ma l’obiettivo era ovviamente quello di rendere comunque il dispositivo utilizzabile con il sistema operativo di nuova generazione di Google.

La build è stata realizzata usando la patch di marzo 2022 di LineageOS 19.1 e il boot è stato eseguito semplicemente da una micro SD, il che rende quindi il tutto abbastanza facile per gli utenti, seppur sia ovviamente bene conoscere la materia al meglio prima di cimentarsi con operazioni di questo tipo che potrebbero creare guasti e problemi da dover risolvere in caso di errori. Potete vedere un’anteprima di quanto realizzato grazie al Tweet dello sviluppatore presente qui di seguito.

Con l’obiettivo che è stato quindi ufficialmente raggiunto, mentre siamo in attesa di scoprire se i Raspberry Pi 4 finiranno in futuro per ospitare anche Android 13, non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti atti a perfezionare la build.