Superman: secondo Nicolas Cage ci sono ancora possibilità di vederlo nei panni del supereroe

Tutti gli appassionati ricorderanno che Nicolas Cage avrebbe dovuto vestire i panni di Superman in un lungometraggio degli anni Novanta mai realizzato, intitolato Superman Lives. Ma l’attore non si è rassegnato, ed ha dichiarato di recente che ci sono ancora possibilità di vederlo nei panni dell’azzurone.

In un’intervista a GQ Nicolas Cage, incalzato su questa possibilità, ha detto:

Ha senso contare quante volte sono apparso nei panni del personaggio? Posso dire che ci sono ancora delle possibilità.

Il riferimento che fa Nicolas Cage va al fatto che l’attore ha dato voce al personaggio di Superman in Teen Titans Go! To the Movies. Del resto in The Flash verranno aperte le porte del multiverso DC Comics e si presenterebbero molte possibilità a livello narrativo, tra cui proprio quella di far apparire Nicolas Cage nei panni di Superman.

Ricordiamo che il film degli anni Novanta mai realizzato dedicato a Superman doveva avere Tim Burton alla regia, con la sceneggiatura che era stata in parte scritta da Kevin Smith. Negli anni Duemila, dalle ceneri di quel lungometraggio, nacque il film di J.J. Abrams con Brandon Routh.

