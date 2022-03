Steam arriva su Chrome OS: ecco i dispositivi supportati

Si è parlato per mesi di quando finalmente i Chromebook targati Google avrebbero permesso agli utenti di fruire delle potenzialità di Steam grazie a una nuova versione pensata proprio per i dispositivi in questione. Si parla nello specifico del programma noto come Borealis, che finalmente è diventato realtà, dato che il colosso della ricerca ha avuto modo di confermare il tutto annunciando nel dettaglio delle novità sulla questione

Sono arrivate infatti delle istruzioni utili per far girare in via ufficiale Steam su Chrome OS, con il colosso che ha anche però confermato che si tratta al momento di una versione particolarmente acerba. Nonostante il supporto sia quindi arrivato, vedremo la situazione evolversi in positivo nel corso dei prossimi mesi grazie a degli aggiornamenti, con gli utenti che potrebbero di conseguenza trovarsi innanzi a bug e problemi quando avviano Steam sul proprio dispositivo con Chrome OS.

È bene sottolineare che al momento i dispositivi compatibili sono limitatissimi, e che servono infatti Intel Iris XE come scheda video e Intel Core i5 o i7 di 11esima generazione, oltre che un minimo di 8 GB di RAM. Ecco quindi tutti i dispositivi che risultano compatibili:

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

HP Pro c640 G2 Chromebook

Lenovo 5i-14 Chromebook

Per far funzionare il tutto serve entrare nel canale degli sviluppatori avviano il tutto dal terminale. Per quel che riguarda i giochi supportati, la lista non è ancora chissà quanto espansa, ma di sicuro c’è modo di fruire di una quantità di titoli minima che non guasta di certo, fra cui ad esempio Portal 2, DOTA 2, Team Fortress 2 e Half-Life 2 per quel che concerne i titoli targati Valve. Non resterà che vedere come la compagnia lavorerà nel corso del prossimo futuro con l’obiettivo di migliorare il tutto, scoprendo come il servizio potrà diventare maggiormente performante.