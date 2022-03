Pacific Rim: La Zona Oscura 2 uscirà su Netflix il 19 aprile, le prime immagini

Netflix ha reso noto che la serie animata Pacific Rim: La Zona Oscura 2 arriverà sulla piattaforma streaming il 19 aprile, e si tratterà della seconda e ultima stagione dedicata. Inoltre sono state diffuse le prime immagini relative ai vari episodi.

Qui sotto trovate le prime immagini dedicate a Pacific Rim: La Zona Oscura 2, in uscita ad aprile.

Questa è la descrizione:

La serie animata Pacific Rim: La Zona Oscura è stata realizzata da Netflix, Legendary Television e Polygon Pictures. Il progetto è stato creato da Craig Kyle (Thor: Ragnarok) e Greg Johnson (X-Men: Evolution).

Questa, invece, è la descrizione della prima stagione:

C’è stato un tempo in cui Kaiju è risalito dal Pacifico solo per incontrare giganteschi robot, Jaegers, costruiti per combatterlo. Quel tempo è passato. Ora, l’Australia è stata invasa dai Kaiju, e ha costretto all’evacuazione un intero continente. I fratelli adolescenti Taylor e Hayley si imbarcano in una disperata ricerca dei genitori scomparsi…