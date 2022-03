NVIDIA si affiderà alla produzione di Intel in futuro?

Sono molti i casi in cui in questo ultimo periodo ci siamo visti davanti a delle manovre piuttosto imprevedibili per quel che concerne il mercato della tecnologia. Si parla nello specifico di operazioni pensate in genere per mettere una pezza al problema della carenza di scorte che si trova ad affliggere il mercato. Grandi compagnie come NVIDIA si sono trovate in una pessima situazione per quest’ambito, e una soluzione proposta potrebbe davvero sembrare surreale, ma è stata all’effettivo confermata come manovra in fase di analisi da parte del CEO della compagnia.

Jensen Huang infatti ha confermato che in futuro potremmo vedere le schede video del colosso realizzate da Intel, pronta a diventare un competitor diretto introducendo sul mercato la sua offerta proprio in quest’ambito nel giro di non troppo tempo. Il tutto è stato riportato sulle pagine di Tom’s Hardware, con la conferma del fatto che l’azienda si definisce “dalla mentalità aperta” in quest’ambito, rivelando quindi che Intel potrebbe diventare la scelta giusta per la realizzazione dei dispositivi.

Con i problemi di scorte in tutto il mondo infatti, TSMC non si trova più in una situazione particolarmente rosea, con Samsung e Intel che si trovano a investire cifre da capogiro con l’obiettivo di migliorare la propria situazione nell’ambito della produzione dei device. Nonostante fino a qualche anno fa quindi si immaginava che una situazione di questo tipo sarebbe risultata impossibile, NVIDIA ha ufficializzato che le due compagnie sono in realtà molto strette, anche per lo scambio dei segreti, come vale anche per quanto concerne AMD.

Ovviamente, non è detto che questo tipo di rapporto fra le compagnie arriverà a maturare fino a vedere NVIDIA affidarsi davvero ad Intel per la realizzazione dei suoi device, ma non è ora da escludere che la situazione delle scorte potrebbe migliorare anche grazie a questo tipo di partnership.