Encanto: il sequel dipende dalla ricezione del pubblico, secondo il regista Jared Bush

Vedremo mai un qualche seguito di Encanto? Si tratta di un’ipotesi piuttosto probabile: un sequel direct-to-video per Disney+ sarebbe probabilmente molto profittevole: Bob Chapek, CEO di Disney, sembra ben disposto, mentre l’autore delle canzoni, Lin-Manuel Miranda, non vedrebbe l’ora, ed è aperto a ogni possibilità. Su Twitter, il co-regista Jared Bush sembra cautamente ottimista ma è cosciente che dipende dalla risposta e dalla tenuta del pubblico verso il film:

I’m asked a LOT if there’ll be more #Encanto – movies, TV, Theater, etc – I’ll say this, it was always our dream, but the real deciders are the fans who found themselves in this story, who saw their family in ours, who chose to spend time with the Madrigals… and want to again.🙏 pic.twitter.com/BI3sGCdMov

