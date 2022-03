Blonde: il film su Marilyn Monroe con Ana De Armas sarà vietato ai minori di 17 anni

S’intitola Blonde il film con Ana De Armas che vede l’attrice vestire i panni di Marilyn Monroe. Il lungometraggio è stato da poco classificato NC-17, ovvero vietato ai minori di 17 anni, un dato che fa intendere come il film sarà improntato per un pubblico adulto.

Dopo quasi dieci anni di attesa il lungometraggio Blonde, realizzato da Andrew Dominik , uscirà entro la fine dell’anno, e sarà distribuito dalla piattaforma streaming Netflix. Non sono stati forniti dettagli sulla trama del film, a parte il fatto che la storia è tratta dal romanzo di Joyce Carol Oates degli anni Duemila.

Il regista Andrew Dominik, descrivendo la storia, ha dichiarato:

Si tratta di un film sulla condizione umana, e di come un trauma d’infanzia possa formare un’adulta divisa in due tra pubblico e privato. Si tratta una storia comune ad ogni essere umano, ma che in questo caso utilizza come mezzo l’esposizione ai media. […] penso che questo progetto possa dire molto a livello cinematografico.

Blonde arriva ad essere distribuito in un periodo in cui Ana De Armas è in piena ascesa, considerando che è apparsa in No Time to Die, e che è da poco su Prime Video con Deep Water.