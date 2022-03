Zoom: arrivano gli avatar animati degli animali per le conferenze

Zoom ha introdotto una simpatica funzionalità che in molteplici casi avrà modo di risultare molto utile per tutti gli utenti che sfruttano ogni giorno le potenzialità della piattaforma che mette in contatto persone da tutto il mondo. All’infuori delle classiche riunioni che si presentano con molta versatilità per qualunque contesto, la compagnia ha pensato però ora anche a dei nuovi avatar in grado di cambiare di moltissimo il tema di qualunque tipo di conversazione.

Parliamo nello specifico dell’introduzione di Avatar animali per conferenze virtuali, con animali come gatti, cani e volpi attualmente disponibili, seppur come confermato si tratti per il momento solo di un assaggio e ulteriori contenuti di questo tipo avranno infatti modo di farsi vedere nuovamente in futuro. Questi non si presentano come semplici immagini statiche, dato che hanno modo grazie al programma di replicare con quanta più fedeltà possibile le espressioni facciali e i movimenti di tutti gli utenti, creando quindi dei veri e propri video in tempo reale atti a interpretare il comportamenti dei componenti delle riunioni.

Al fine di fruire della novità è necessario aggiornare il programma alla versione 5.10.0 o a una successiva su iOS, Mac e Windows, con alcune premesse che è bene sottolineare. La compagnia ci ha infatti tenuto a confermare che per far funzionare il tutto non vengono usate tecnologie di riconoscimento facciale, visto che il software si occupa solamente di controllare la presenza di volti, senza analizzare nello specifico quelli dei singoli utenti.

Di sicuro sono molti i membri della nota piattaforma che si troveranno a fruire della simpatica funzionalità adatta a molti contesti, con il colosso che suggerisce di sfruttare il tutto al fine di non presentarsi senza una fotocamera che faccia intuire con chi si sta parlando, visto che il nuovo aggiornamento permette comunque di restare anonimi senza farsi vedere, ma comunque con ottimi risultati grazie alle espressioni facciali che vengono replicate.