Star Trek Picard 2 la recensione

La recensione di Star Trek Picard 2, la serie è molto più vicina a ciò che i fan di Next Gen volevano, ma per fortuna senza essere totalmente fan-service.

C’è un modo per preservare l’eredità di una storia? Con la recensione di Star Trek Picard 2 vogliamo provare a darvi una risposta; o almeno una risposta parziale avendo visto metà della serie. Molti fan erano entusiasti di vedere cosa sarebbe successo dopo Star Trek: The Next Generation ma la prima stagione della serie spin-off/sequel di Patrick Stewart, Picard, ottenne molte recensioni contrastanti da parte del pubblico. Notevolmente più lento e meno coinvolgente di quello a cui i fan erano stati abituati nelle avventure di Jean-Luc, alcuni avevano definito la serie come una missione fallita.

Ma ora Star Trek Picard 2 è tornato con una trama e un’ambientazione completamente nuove e questa stagione ha lavorato duramente per conquistare di nuovo il pubblico.

Sono finiti i complicati retroscena su androidi e co., sostituiti da una nuova minaccia come l’onnipotente irritante TNG Q (John de Lancie) che decide di giocare un’ultima partita con il suo vecchio avversario.

Se non avete visto la prima stagione di Picard, onestamente non influisce troppo. A parte il ritorno dei personaggi, la trama viene, con Star Trek Picard 2, come resettata e può essere goduta per i suoi meriti. Per quei fan che invece hanno dimenticato cosa fosse successo esattamente nella prima stagione è una fortuna – dopotutto, il finale di stagione è stato mandato in onda solo circa due anni fa.

La stagione inizia in sordina mentre Picard affronta una nuova frontiera: il romanticismo. Per qualche ragione, ogni personaggio e persino il suo cane spaziale sono ora ossessionati dalla vita sessuale di Picard, con la serie che implica che sia andato per la prima volta tra le stelle come una via di fuga da questioni così difficili. Ciò porta a una sottotrama francamente bizzarra in cui Picard considera goffamente una relazione con un altro personaggio e un incontro più soddisfacente quando chiede consiglio alla sua vecchia amica Guinan (Whoopi Goldberg). Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

La Flotta Stellare è tornata?

Continuiamo la recensione di Star Trek Picard 2 dicendo che, ad ogni modo, questo matchmaking intergalattico viene in gran parte messo da parte quando una catastrofica battaglia spaziale va storta, rimandando Picard nell’orbita del suo vecchio sparring partner Q.

De Lancie è unico in questa stagione in quanto incanala in gran parte la sua performance di TNG piuttosto che cercare di rinnovarla per un tono “moderno”, e la dinamica sua e di Picard è tanto migliore per questo.

Con uno schiocco delle dita di Q, Picard si ritrova trasportato in un mondo ostile in cui nulla è come lo conosceva. Cercheremo di evitare spoiler qui, ma qualcosa è chiaramente andato storto nella storia e Jean-Luc non è l’unico a saperlo. Anche il cast di supporto di Picard è stato trascinato in questa nuova realtà, in particolare Rios di Santiago Cabrera, Raffi di Michelle Hurd, Agnes di Alison Pill e Elnor, il guerriero romulano di Evan Evagora.

Ogni membro di questo mini-equipaggio si ritrova in ruoli sconosciuti in tutta la galassia, anche se non passa molto tempo prima che si riuniscano e facciano un piano per invertire questa linea temporale e mettere le cose a posto. Tutto ciò di cui hanno bisogno è un po’ di viaggio nel tempo, in particolare fino alla Los Angeles del 2024…

Star Trek ha ormai ucciso malvagi universi Mirror e linee temporali parallele, con anche Q che ha notato che anche Picard sta pensando all'”Enterprise di ieri”, e non c’è molto di nuovo da aggiungere a quella tradizione, ma dato che la serie si sposta abbastanza rapidamente dall’ambientazione che conosciamo potrebbe ancora nascondere delle sorprese.

In generale, i primi episodi di Star Trek Picard 2 sono curati molto bene: c’è un bel po’ di azione, alcuni cameo e easter eggs per i fan sfegatati e uno sviluppo del personaggio approfondito per la figura centrale della serie.

Ma è difficile scrollarsi di dosso la sensazione che queste materie prime possano creare una serie di Star Trek molto migliore, piuttosto che l’ennesima serie di fantascienza dai colori scuri in cui tutti cercano di smussare la tensione con irritanti battute.

Ci sono un paio di momenti all’inizio in cui vediamo la versione “moderna” della Flotta Stellare in azione, ed è stato quasi frustrante vedere quanto sia più attraente guardarla invece di guardare qualunque cosa Picard si sia effettivamente concentrato a fare. Perché non si può semplicemente creare una serie “normale” di Star Trek, invece dei serial cupi e complessi su cui hanno deciso di puntare?

Mirror Universe

Ci avviamo alla conclusione della recensione di Star Trek Picard 2 tornando a Chateau Picard, dove Jean-Luc incontra la sua fedele governante Laris. Tutto quello che possiamo dirvi è che tra tutte le abilità di Picard come diplomatico e ufficiale comandante, il romanticismo è sempre stato una frontiera sconosciuta. Esplorare la riluttanza intrinseca del personaggio in questo campo è quindi una mossa davvero intelligente per la serie.

Avrete la possibilità di dare uno sguardo più da vicino alla famiglia Jean-Luc, ma questa stagione si tufferà significativamente ancora più in profondità.

Quanta importanza ha avuto sua madre, incoraggiando il suo giovane figlio a “guardare in alto” e ad ispirarlo a esplorare la galassia davanti a tutte le altre preoccupazioni?

Il discorso di Picard alla Starfleet Academy, il riffing sul tema delle seconde possibilità, suggerisce che i temi del rimpianto possono essere un pilastro significativo di questa stagione.

Jean-Luc non resterà mai a terra, ovviamente, soprattutto dopo una anomalia spaziale. Rios, ora Captaining The USS Stargazer (l’omonimo del primo comando di Picard), è stato spedito per indagare, e – con un po ‘di aiuto dal Dr. Jurati – scopre che c’è altro per il maelstrom rispetto al solito mix di distorsioni.

Un semplice messaggio viene trasmesso in più lingue: “Aiutaci, Picard”. Inevitabilmente, l’ammiraglio lascia il suo lavoro da scrivania per scoprire qual’è la natura del problema… La maggior parte dei nomi delle navi citati hanno un filo conduttore tra loro – l’USS Hikaru Sulu non ha bisogno di introduzione, mentre l’USS Excelsior e USS Grissom sono entrambi coinvolti nella ricerca di Spock.

Il tempo è davvero la vera frontiera finale, come Picard suggerisce nel suo discorso a quei cadetti? Stiamo per scoprirlo.

Gli episodi, soprattutto il primo, sono stati una gioia dall’inizio alla fine. Con un ritmo stretto e una storia focalizzata, la premiere ridefinisce la serie dopo una prima stagione confusionaria. Mentre ancora centrato attorno al suo personaggio titolare, il palcoscenico è stato impostato per un grande e misterioso arco, guidato dal ritorno della Q John de Lanconie, che rimane accattivante come mai. La stagione fa intendere che sarà concentrata sul tempo, seconde occasioni, e un esame del passato di Picard.

L’introduzione della sua giovane madre (Madeline Wise) consente il tipo di esplorazione di carattere psicologica più profonda promessa nella stagione uno, ma questa volta senza risultare caotica.

E mentre Q sta guidando la trama, Whoopi Goldberg ha effettivamente guidato l’arco del personaggio di Picard, con una sorprendente esplorazione della sua solitudine e riluttanza a formare lunghe partnership romantiche. Questo tema della connessione è stato anche intrecciato negli altri personaggi di ritorno.

Nel complesso, ci sono sicuramente miglioramenti in Star Trek Picard 2 e ha portato interesse per scoprire dove andrà a parare la serie in seguito. Ma non siamo ancora completamente convinti della direzione creativa di questa serie nel suo insieme, ed è facile vedere questa nuova storia arrivare a un’altra conclusione deludente. Si spera che Picard possa tirare fuori un’ultima manovra per portare questa serie ad atterrare su recensioni più entusiaste.

Star Trek Picard 2 è su Amazon dal 4 Marzo con un episodio nuovo ogni venerdì