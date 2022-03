Scream 6: uno dei registi assicura che il film “sovvertirà tutte le aspettative”

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett sono i due registi che dopo la morte di Wes Craven hanno ridato vita al franchise di Scream, e con Scream 6 i due filmmaker porteranno avanti il franchise. Tyler Gillett ha già assicurato che il nuovo lungometraggio sarà sorprendente, tanto da “sovvertire tutte le aspettative”.

Secondo quanto riferito a Empire da Tyler Gillett:

Questo film si prenderà il rischio di sovvertire tutte le aspettative. Ci siamo molto allontanati dalla tana rifugio di Scream, ed ora come ora tutto può essere messo in gioco.

Gyllett ha anche fatto un confronto con Scream 2, considerandolo una sorta di lezione dello stesso Wes Craven su come sovvertire le aspettative del pubblico.

Prima di vederlo pensavo che ormai non potevano avere più nulla in serbo- ha dichiarato- Avevamo già offerto così tanto al pubblico. E così tutte le aspettative che c’erano nei confronti di Wes Craven e Kevin Williamson dopo il primo film erano stato riversate direttamente sullo schermo. E questo è stato un modo fantastico per far sentire il pubblico dentro alla storia.