Netflix ha annunciato tre nuovi videogiochi, incluso un FPS

Netflix ha annunciato tre nuovi videogiochi, incluso uno sparatutto in prima persona. Sono tutti e tre videogiochi mobile, che potranno quindi essere riprodotti sui principali smartphone e tablet iOS e Android.

Il primo gioco si chiama This Is A True Story, un gioco di ruolo di genere ‘educational’ creato per raccontare la storia vera di una donna dell’Africa subsahariana. Il videogioco è sviluppato da Frosty Pop in collaborazione con la non-profit Charity: Water.

Il secondo titolo si chiama Shatter Remastered, un remake dell’omonimo videogioco per PS3 uscito nel 2009. Infine, The Dead 2: Uleashed è un gioco che ibrida un gameplay da FPS con meccaniche da runner. Il giocatore deve sopravvivere a diverse ondate di zombie.

True Story e Shatter Remastered saranno disponibili a partire da martedì prossimo, mentre The Dead 2: Uleashed sarà disponibile prossimamente.

Netflix sta pian piano costruendo la sua presenza nell’industria del gaming, scrive The Verge. A novembre ha annunciato l’integrazione dei giochi per smartphone sulla sua App per Android. Il catalogo include, tra le altre cose, Asphalt Xtreme e uno spinoff di League of Legends. Netflix ha anche acquistato gli sviluppatori Next Games e Night Scool.