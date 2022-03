Moon Knight: lo sceneggiatore cita Indiana Jones e Ghostbusters come ispirazioni per la serie TV

Jeremy Slater è stato lo sceneggiatore di Moon Knight, e durante un’intervista sul red carpet, in occasione della premiere dello show, ha parlato delle maggiori influenze per la serie TV, chiamando in causa dei franchise cult come Indiana Jones e Ghostbusters.

Secondo Jeremy Slater:

Ho voluto avere come riferimento I Predatori dell’Arca Perduta, e poi ho riguardato i Ghostbusters. Volevo dare un tocco horror al Marvel Cinematic Universe mettendoci dentro alcuni mostri spaventosi, spingendo il più possibile su questi elementi. Kevin Feige e la Marvel mi hanno supportato in tutto ciò, ed abbiamo avuto proprio Kevin come riferimento per capire fin dove potevamo osare. Lui ci ha solo detto di realizzare la migliore storia possibile. Si tratta di un qualcosa di adatto per tutte le età. Non volevamo che una parte degli appassionati dell’MCU fossero esclusi dalla visione dello show, anche perché si tende a guardare i contenuti Marvel stando in famiglia, perciò ci siamo mantenuti all’interno del PG-13.

La serie, in arrivo su Disney+ il 30 marzo, segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.