Elon Musk nel mirino della SEC statunitense, i suoi Tweet smuovono gli equilibri del mercato

Come di recente confermato, Elon Musk si trova ancora una volta in una situazione alquanto scomoda per quel che concerne i controlli della SEC degli Stati Uniti.

Sembra che grazie alla propria posizione da imprenditore e al successo riscosso dalle sue compagnie e dalle sue azioni, Elon Musk si trovi in una situazione che lo rende addirittura fin troppo importante. Abbiamo in fondo a che fare con l’uomo più ricco del mondo, il che non rende quindi il tutto chissà quanto strano, ma siamo addirittura arrivati al punto in cui il suo successo potrebbe aver limitato la sua libertà di parola.

Come riportato sulle pagine di TechCrunch infatti, si parla nello specifico di alcune regolamentazioni degli Stati Uniti che riguardano l’imprenditore, e che a quanto pare potrebbero addirittura finire in futuro per limitare i suoi Tweet, lasciando che questo non abbia modo di parlare liberamente senza che ci sia prima un controllo alla base.

Stando all’imprenditore, questo tipo di pratiche sono ingiustificate e dannose, ma c’è da dire che non è di certo un mistero che una singola serie di parole detta dall’imprenditore ha modo di muovere gli equilibri di un mercato intero, specialmente se si pensa a quanto avvenuto con le azioni e le criptovalute, il che mette quindi Musk in una situazione particolarmente delicata.

Melissa Amrstrong, facente parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, ha commentato così la situazione: