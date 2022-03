Oscar 2022: anche Bill Murray, Tony Hawk ed Elliot Page tra i presentatori delle categorie

Per gli Oscar 2022 tra i vari presentatori delle categorie sono stati annunciati anche Bill Murray, Tony Hawk ed Elliot Page. La cerimonia si svolgerà il 28 marzo.

Per la cerimonia degli Oscar 2022 sono è stato annunciato il nuovo gruppo di presentatori delle varie categorie, tra i quali ci saranno anche Bill Murray, Tony Hawk ed Elliot Page. Questa è la lista completa dei nuovi presentatori annunciati per le varie categorie: Stephanie Beatriz, DJ Khaled, Jennifer Garner, H.E.R., Tiffany Haddish, Tony Hawk, Bill Murray, Elliot Page, Kelly Slater e Shaun White.

Ecco tutti gli altri presentatori degli Oscar 2022: Samuel L. Jackson, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Halle Bailey, Tyler Perry, Tracee Ellis Ross, Sean “Diddy” Combs, Shawn Mendes, Ruth E. Carter, Kevin Costner, Anthony Hopkins, Lily James, Daniel Kaluuya, Zoe Kravitz, Mila Kunis, Lady Gaga, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Lupita Nyong’o, Rosie Perez, Chris Rock, Naomi Scott, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta e Yuh-Jung Youn.

Per quanto riguarda i presentatori della cerimonia ci saranno Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall. Il produttore dello show, Will Packer, ha dichiarato:

I film c’ispirano e intrattengono, e questo è l’obiettivo che ci poniamo per la cerimonia di quest’anno. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a questa line-up stellare che raggiungerà il palco degli Oscar per celebrare il potere dei film, mettendo al centro ciò che di meglio ha riservato quest’annata a livello cinematografico.

Lo show inizierà un’ora prima della messa in onda, così da consentire la registrazione di otto premiazioni che saranno riportate durante la diretta. Il tutto permetterà di fruire di una cerimonia che durerà in totale tre ore. Ricordiamo che la 94esima cerimonia degli Oscar si svolgerà presso il Dolby Theatre di Los Angeles il 28 marzo.