Francis Ford Coppola ha adorato il film su Deadpool

Francis Ford Coppola ha criticato aspramente qualche tempo fa i film Marvel, ma, ultimamente, ha espresso il suo favore per un lungometraggio uscito fuori dalla casa delle Idee: stiamo parlando di Deadpool.

In una intervista concessa a Variety in cui Francis Ford Coppola ha parlato dei cinquant’anni de Il Padrino, il regista si è lasciato andare anche a discorsi più ampi, riguardanti lo stato del cinema, la presenza di registi di talento (Cary Fukunaga e Denis Villeneuve su tutti), ed anche il fatto di aver apprezzato un cinecomics come Deadpool. Ecco le sue parole:

Ho apprezzato molto il film su Deadpool, ho pensato che fosse davvero fantastico.

Nonostante ciò il popolare regista si è auspicato che il mondo del cinema sia capace di prendersi più rischi, e di non affidarsi solo a storie dal sicuro successo. Queste sono le dichiarazioni di Coppola di qualche tempo fa sui film Marvel: