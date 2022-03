Deadpool 3: Bella Thorne vorrebbe essere Lady Deadpool nel film

Nel 2016, l’attrice e popstar Bella Thorne espresse il suo apprezzamento verso il mondo di Deadpool, dicendosi interessata a interpretare Lady Deadpool: a distanza di anni, le cose non sono cambiate, a quanto pare, e vorrebbe essere nel cast di Deadpool 3.

Sì, i supereroi sono decisamente divertenti. Mi piace la roba d’azione, chiaramente, e ne faccio un sacco, tra stunt e cose simili. Rende tutto più divertente sul set e spezza la giornata di lavoro quando devi concentrarti anche sul corpo e le sensazioni e non solo ad usare la tua voce. È sempre stato divertente per me. Deadpool è il mio preferito. È così sboccato e, dai, chi non ama Ryan Reynolds? È fottutamente perfetto nella parte. Quel che amo di Deadpool è quella verosimiglianza mischiata al mondo supereroico.

Non si sa ancora nulla riguardo a Deadpool 3, se non che è ufficiale che uscirà (con la regia di Shawn Levy, oramai affiatato con Reynolds dopo Free Guy e The Adam Project) e farà parte del Marvel Cinematic Universe: effettivamente l’inserimento di Lady Deadpool non sarebbe per niente problematico, essendo in pratica una “variante” di un universo parallelo, e Thorne sarebbe una scelta di casting assolutamente fattibile. Staremo a vedere.

