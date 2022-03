Apple può sostituire gli stand degli Studio Display

In seguito a quando gli Studio Display di Apple sono stati rilasciati con successo dopo l’annuncio, iniziano a emergere alcune novità di cui il colosso di Cupertino non aveva inizialmente parlato, le quali potrebbero fare felici alcuni utenti che decideranno di acquistare il prodotto. Si è parlato innanzitutto di come il cavo di alimentazione dei monitor possa venire sostituito, anche se solo da parte della compagnia, come approfondito qui, e c’è anche da considerare che lo stesso vale per gli stand.

Come vale bene o male per ogni dispositivo venduto dalla compagnia, è possibile personalizzare in fase di acquisto il risultato, in questo caso riuscendo a cambiare alcuni dettagli che possono migliorare la propria esperienza, proprio come lo stand che viene inserito per reggere il prodotto. Nonostante sembra a prima vista che questo sia lì per restare, in realtà, in seguito a quando i clienti ricevono il nuovo pannello è possibile procedere con un’operazione di cambio.

Purtroppo, come riportato sulle pagine di MacRumors, ad occuparsi di questa – anche immaginando che gli utenti riescano a trovare un pezzo di ricambio – non possono essere gli acquirenti stessi, e dev’essere il colosso di Cupertino ad avviare il processo grazie a degli specifici strumenti che permettono di smontare la base del pannello per inserirne una nuova, con il tutto che almeno al momento non risulta quindi accessibile dai consumatori.

Nel caso in cui ad esempio si abbia optato per un attacco VESA e si voglia invece scegliere un apparecchio in grado di reggersi da soli, è sufficiente recarsi presso un Apple Store o prenotare un incontro, proprio come avviene con la riparazione degli articoli. Ovviamente, il tutto comporta dei costi, ma poter ripersonalizzare il proprio device senza doverne comprare uno nuovo è di sicuro un’operazione davvero molto comoda, che in alcuni casi potrebbe invece comportare grossi risparmi.