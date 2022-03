Morbius: Jared Leto, nella nuova featurette, afferma che “le porte del Multiverso sono aperte”

È disponibile una nuova featurette su Morbius, il film Sony Pictures in arrivo nei cinema italiani il 31 marzo con protagonista Jared Leto, che nella nuova featurette ufficiale afferma come il personaggio spicchi nel panorama Marvel e, quindi, sia in pratica al contempo un personaggio adatto a film stand alone come questo ma anche aperto a tutto, con “un mondo intero tutto da scoprire” e che “le porte del Multiverso sono aperte”.

Il riferimento, naturalmente, è quello al Multiverso del Marvel Cinematic Universe, sempre più un elemento portante di questa Fase della supersaga dopo Spider-Man: No Way Home e in attesa di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Vedremo il “vampiro” impersonato da Leto in un team-up con altri personaggi, come Venom? Chissà.

Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, il film, in uscita il 31 marzo, vede nel cast anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Leggi anche: