L’era glaciale – Le avventure di Buck Wild debutterà su Disney+ alla fine di marzo, il che significa che è giunto il momento di entusiasmarsi con delle notizie fresche fresche dalla conferenza dedicata ai doppiatori e alla produttrice. Il nuovo film d’animazione arriva dopo una pausa di sei anni nel franchise, e questa volta segue Buck (doppiato da Simon Pegg), una donnola introdotta in L’era glaciale: L’alba dei dinosauri. Buck si unirà ad altri personaggi preferiti dai fan mentre provocano il caos nella Terra preistorica.

Il nuovo trailer rivela che Buck sarà il nuovo capobanda che non ha paura di lanciarsi in avventure che sfidano la morte – e ovviamente questo significa che si mette in pericolo e finisce per dover essere salvato dagli eroi dell’era glaciale Manfred (Ray Romano), Ellie (Queen Latifah), Sid (John Leguizamo) e Diego (Denis Leary).

Tutto questo si svolge in The Lost World, “il luogo più pericoloso della Terra” che ospita predatori giganti, trappole e tutto ciò che un animale che non è in cima alla catena alimentare dovrebbe cercare di evitare.

Il cast vocale del film d’animazione comprende anche Utkarsh Ambudkar (Free Guy), Justina Machado (Un giorno alla volta di Netflix), Vincent Tong (serie animata di Ninjago) e Aaron Harris (al suo debutto come doppiatore). Tong e Harris sono le nuove voci degli opossum Crash ed Eddie, in sostituzione di Sean William Scott e Josh Peck, che hanno doppiato il duo negli ultimi quattro film. La nuova avventura preistorica è scritta da Jim Hecht (L’era glaciale: The Meltdown), Ray DeLaurentis (Fairly Odd Parents) e Will Schifrin (Bunsen is a Beast).

Il franchise L’era glaciale è stato presentato per la prima volta nel 2002 e il suo incasso mondiale di oltre 300 milioni di dollari ha messo lo studio di animazione Blue Sky sulla giusta rotta. Ha generato quattro sequel che hanno ammontato a oltre 3 miliardi lordi di dollari nel corso degli anni.

Da allora Blue Sky è stata chiusa a causa dell’impatto economico della pandemia di COVID-19. L’ultimo capitolo del franchise è stato prodotto dallo studio di animazione Bardel Entertainment, che ha recentemente dato vita al film d’animazione Diary of a Wimpy Kid, sempre per Disney+.

Le avventure dell’era glaciale di Buck Wild” continua le esilaranti scappatelle degli eroi sotto zero mentre creano un pandemonio preistorico. Desiderosi di un po’ di indipendenza, i fratelli opossum in cerca di emozioni Crash ed Eddie hanno deciso di trovare un posto tutto loro, ma presto si trovano intrappolati sotto il ghiaccio in un’enorme grotta abitata da dinosauri.

Vengono salvati dalla donnola con un occhio solo e amante dell’avventura Buck Wild, e insieme, con l’aiuto di alcuni nuovi amici, intraprendono una missione per salvare il mondo perduto dalla dominazione dei dinosauri. Di seguito il trailer YouTube:

Un branco molto particolare

Per chi non conoscesse il franchise dell’era glaciale, il cartone animato è incentrato su Sid il bradipo (interpretato da John Leguizamo), Mannie il mammut (Ray Romano) e Diego la tigre con i denti a sciabola (Dennis Leary). Sebbene questi animali siano nemici naturali, il destino, gli eventi pericolosi per la vita e un bambino umano li uniscono; con il progredire della serie nel corso degli anni, questi tre sono rimasti insieme e hanno fatto crescere il loro “branco” con nuovi amici e familiari.

Il gruppo un tempo piccolo ora ha una squadra più grande che ha salvato il mondo dall’estinzione in più di un’occasione. Ecco tutto ciò che devi sapere su L’Era Glaciale: Le avventure di Buck Wild prima di intraprendere l’ultima avventura del franchise.

Questo film sembra riprendere da dove L’era glaciale: Collision Course si era interrotto nel 2016. La mandria dell’era glaciale ha visitato il mondo perduto in L’era glaciale: L’alba dei dinosauri, esplorando il mondo sotto la crosta terrestre, che ospita dinosauri e tutti i tipi di creature dell’era preistorica.

Nel nuovo trailer, Buck Wild lo definisce “il posto più pericoloso del mondo”. Buck, un amico della loro precedente visita, salva rapidamente Crash ed Eddie, ei tre si alleano per combattere e sopravvivere ai pericoli del mondo perduto.

Completo di nuovi cattivi e dell’umorismo per cui il franchise è noto, questo film sembra intrattenere vecchi e nuovi fan.

Conferenza con il cast e la produttrice

La trama sembra concentrarsi principalmente su Buck, uno dei preferiti dai fan sin dal suo esilarante debutto in L’era glaciale: L’alba dei dinosauri. Buck è una donnola con un occhio per l’avventura; letteralmente, solo un occhio, dal momento che ha perso l’altro a causa di Rudy il dinosauro. Buck ha aiutato il branco dell’era glaciale a combattere Rudy e altre minacce in L’alba dei dinosauri ed è riapparso in L’era glaciale: rotta di collisione per aiutare a salvare il mondo dall’estinzione. Non sorprende che sia tornato in questo film sia per salvare gli opossum che per riaccendere il franchise.

Anthony Morrison:

Lo adoro, quel guerriero sociale. E Simon, quanto eri emozionato quando hai scoperto che questo film avrebbe ruotato attorno al tuo personaggio? È un po’ tutto su di te. Simon Pegg:

Ho lanciato suggerimenti su questo per 12 anni. Lori, devi attestarlo, ogni volta che lo facciamo, io penso, “Probabilmente questo Buck dovrebbe avere le sue cose. Forse…” La cosa grandiosa di questo è che l’Era Glaciale ha così tanti personaggi favolosi, questa è l’era dell’universo cinematografico. Non credo che ci sia un’altra animazione, che sia più adatta a un’espansione come questa. È ottimo. Quindi questo è un modo adorabile per dedicare un po’ di tempo non solo a Buck, Crash ed Eddie, ma anche a Zee e a questi nuovi personaggi, che sono gradite aggiunte a questo favoloso gruppo.

Crash ed Eddie sono apparsi per la prima volta in L’Era Glaciale: The Meltdown e questi opossum si sono raramente separati l’uno dall’altro. I fratelli di Ellie sono sia protettivi che inclini alle disgrazie autoinflitte. Il duo ha portato sollievo comico e sincera serietà alla loro squadra per molto tempo, ma sembrano essere al centro della scena in questo film. Crash ed Eddie potrebbero essere i compagni perfetti per Buck, che è stato solo per gran parte della sua vita.

La possibilità di esplorare ulteriormente il mondo perduto in questo film offre anche la possibilità di esplorare nuovi personaggi.

L’ultimo trailer ha messo in evidenza diversi dinosauri e mostri ostili. Non siamo sicuri di come siano le personalità di queste bestie, ma sappiamo che guardano a Crash ed Eddie come spuntini divertenti. Speriamo che Buck tenga sotto controllo questi mostri, ma non prima di aver avuto la possibilità di conoscerli un po’ meglio.

John C. Donkin:

Sì. Bene, la famiglia è stata un tema centrale fin dal primo film L’era glaciale. E c’è quella grande battuta di Sid nel primo. È come, “Non lo so. Siamo il branco più strano di sempre”, perché è una tigre dai denti a sciabola e il bradipo e un mammut e un bambino umano. Quindi è un po’ nel DNA dell’intero franchise guardare alla famiglia come prima di tutto, additiva, in costante crescita. E non è necessariamente legato al sangue, ma è più una lealtà tra persone o animali. E quindi questo è stato solo un tema in tutti i film. Quindi è davvero divertente in questo film esplorare l’idea di, ok, quindi cosa succede se la tua famiglia ha bisogno di crescere e Crash ed Eddie desiderano ardentemente stare da soli e lontano dalla loro sorella adottiva.

Simon Pegg sta tornando per interpretare Buck, la donnola con un occhio solo da sotto il ghiaccio. Pegg è noto per l’umorismo spiritoso che porta in film d’azione come Mission Impossible e Star Trek, ed è perfetto per il personaggio goffamente eroico di Buck. La commedia che ha interpretato nel ruolo nei film precedenti fa parte di ciò che ha reso Buck Wild un personaggio interessante in primo luogo. Vincent Tong e Aaron Harris sostituiranno i doppiatori originali di Crash ed Eddie. Tong è un doppiatore esperto con esperienza di lavoro in produzioni come Ninjago e Il principe drago. D’altra parte, Harris sembra relativamente nuovo nella scena del doppiaggio.

Simon Pegg:

Per me, ogni volta che interpreto Buck è memorabile solo perché è sempre un’esperienza così piena. Ma è stato bello vedere una nuova storia prendere vita e vedere questo personaggio in nuovi ambienti. Lo amavo. In realtà, abbastanza divertente, ricordo quando mi hanno mostrato per la prima volta la foto di Zee, perché è stato davvero eccitante perché è come un altro Buck al femminile. So che è una zorilla, ma è totalmente sua pari e una sorta di controparte per lui in così tanti modi brillanti. Ed è solo eccitato per, oh, ha un partner e sembrava che tutte le possibilità che alla fine si sono concretizzate sembravano molto possibili.

Anche Utkarsh Ambudkar è stato scelto per il ruolo di Orson in questo film, ma non sappiamo ancora molto del suo personaggio. Ambudkar è noto per i suoi precedenti lavori in Brittany Runs a Marathon e Free Guy. Allo stesso modo, Zee il bradipo non è apparso molto sullo schermo da Ice Age: The Meltdown. Tuttavia, Disney+ attribuisce a Justina Machoab la ricomparsa in questo ruolo. Non abbiamo ancora sentito nulla del ruolo di Machoab, e lei non appare nel trailer, ma se stanno riportando l’attrice possiamo essere sicuri che è per qualcosa di speciale. Forse Sid il bradipo troverà finalmente l’amore dopo tutto questo tempo, o forse i nostri personaggi avranno la possibilità di confrontarsi con alcuni errori del passato. Ad ogni modo, il nuovo film L’era glaciale sembra davvero un’avventura.