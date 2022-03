Jared Leto: “Senza i film Marvel forse i cinema non esisterebbero più”

Jared Leto il 31 marzo arriverà nelle sale cinematografiche con Morbius, il nuovo lungometraggio Marvel che vedrà l’interprete vestire i panni di un charater dello spiderverso. Considerando che Jared Leto ha spesso partecipato a film indipendenti, il fatto di essere protagonista di diversi blockbuster non viene considerato dall’attore una cosa in contraddizione, anche perché, a suo parere, “senza i film Marvel forse i cinema non esisterebbero più”.

Questo è il testo completo delle parole riservate da Jared Leto a Variety:

Senza i film Marvel forse i cinema non esisterebbero più. Ora come ora è come se ognuno avesse la sua stanza personale e questo spezza un po’ il cuore. Sono grato a questi tipi di film perché permettono ancora ai cinema di esistere. Per me la sala è stata un qualcosa di importante fin da quando ero bambino, mi faceva rifugiare all’interno dei film. Si trattava di esperienze culturali di un certo impatto. Ho visto film nei cinema che mi hanno cambiato la vita.

Questa è intanto la sinossi di Morbius:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.