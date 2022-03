Godzilla vs Kong 2: le riprese in Australia nel corso dell’anno

Il Monsterverse di Legendary continua a prendere forma, con un nuovo film: Godzilla vs Kong 2 sarà girato già quest'anno, in Australia.

Godzilla vs Kong 2 è realtà: o perlomeno, lo sarà presto, dato che un sequel al monster movie di Legendary è in corso di pre-produzione in Australia, stando a quanto dichiarato da Annastacia Palaszczuk, Premier del Queensland, dove verranno girate gran parte delle scene del film, a quanto pare, già quest’anno.

Sappiamo ancora poco in proposito, ma le location si aggireranno tra il sudest e la cosiddetta Gold Coast. Sicuramente rivedremo i due “mostroni” del titolo, per i quali sarà rispettivamente il quarto e terzo film del loro nuovo corso, e in sostanza sarà il quinto film della saga, dopo due su Godzilla, uno su King Kong e il primo crossover… naturalmente senza contare tutti i precedenti film “classici” sia americani che giapponesi di Legendary e Toho.

Chi rivedremo degli attori visti in precedenza? Difficile dirlo e non ci sono ancora dichiarazioni al riguardo. Il tutto, poi, andrebbe a incastrarsi con la serie tv in fase di realizzazione per Apple+.

