Arrestati degli impiegati che hanno rubato oltre 35.000$ di schede video

Come ripreso sulle pagine di Kotaku, degli impiegati sono stati arrestati per un furto di schede video con un valore totale di oltre 35.000$.

La Russia è tornata a far parlare di sé per un fatto particolarmente poco positivo, che riguarda tre impiegati di un magazzino che sono stati arrestati per aver portato avanti un furto di RTX 3070 Ti, il quale stando a quanto riportato ha riguardato un totale di 20 dispositivi.

Normalmente non si parlerebbe quindi di un colpo di chissà quale importanza, ma stiamo parlando di schede video estremamente costose, che hanno portato il valore totale di prodotti rubati a oltre 35.000$. Come spiegato sulle pagine di Videocardz, gli uomini che lavoravano a Podolsk, in Russia, sono stati trovati mentre cercavano di vendere i dispositivi ad alcuni negozi locali.

A quanto pare per completare l’operazione di furto si sono introdotti nel magazzino fingendo di star prendendo un ordine, un un uomo che ha trasportato le schede fuori da una finestra, non lasciando che qualcuno si accorgesse di quanto stava accadendo.

Vi lasciamo quindi al filmato completo che mostra quanto avvenuto, seppur sia bene sottolineare che nonostante si tratti di una rapida al magazzino senza intoppi i ladri non l’hanno fatta franca per molto tempo, visto il tentativo fallito di rivendere i dispositivi rubati in alcuni negozi.