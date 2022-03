Una Semplice Domanda: lo show dal vivo di Alessandro Cattelan che ha risposto alle domande del pubblico

Ecco il video dello show dal vivo di Alessandro Cattelan, che ha risposto alle domande del pubblico per il lancio di Una Semplice Domanda.

In occasione dell’uscita di Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda, il popolare presentatore ha organizzato un particolare evento dal vivo, in cui ha dato vita ad un’affissione per rispondere alle domande del pubblico.

Qui sotto trovate il video completo dedicato allo show live con Alessandro Cattelan.

La serie TV è appena stata distribuita su Netflix. Questa è la descrizione del programma offerta dalla piattaforma streaming:

Qual è la formula della felicità? Alessandro Cattelan cerca di trovare una risposta attraverso interviste, viaggi ed esperienze uniche nella sua nuova docuserie, Una Semplice Domanda.

Scoprire come si fa ad essere felici è un viaggio ed Alessandro Cattelan se lo è fatto tutto. Dalla panda di Roberto Baggio alla regia di Paolo Sorrentino, passando per i campi da golf con Gianluca Vialli e la tenda con Geppi Cucciari. Un supermercato chiuso aspetta Ale e Francesco Mandelli, mentre Elio sarà il suo coach per X Factor Ungheria. Una Semplice Domanda è composto da sei episodi della durata di mezz’ora l’uno. Si tratta di un viaggio fatto dal presentatore alla ricerca di sé stessi, e del senso delle cose.

Leggi qui sotto la nostra intervista ad Alessandro Cattelan:

