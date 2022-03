The Batman supera i 500 milioni di dollari al box-office mondiale

The Batman sta ottenendo ottimi risultati al box-office, considerando che ha appena superato a livello mondiale la cifra di 500 milioni di dollari. Negli Stati Uniti il film ha ottenuto 258 milioni, mentre nel resto del mondo ne ha guadagnati 247, due numeri che sommati portano a 505 milioni di dollari.

The Batman sta diventando il più grande successo cinematografico della Warner Bros. dai tempi di Joker, che si fermò con gli incassi americani a 335 milioni, una cifra che il lungometraggio sul cavaliere oscuro non dovrebbe avere problemi a superare.

Toby Emmerich di Warner Bros. Pictures ha dichiarato:

Non potremmo non essere più contenti di vedere che le persone in tutto il mondo stanno andando a vedere The Batman. Matt Reeves ha realizzato un grande film che porta avanti l’eredità culturale di questo eroe, creando un’esperienza originale. Ci congratuliamo con Matt, Dylan, Walter, Chantal, Robert, Zoë e con tutto il cast e la squadra di lavoro.

Le prossime sfide a livello di box-office per The Batman saranno quelle di superare gli incassi americani di Wonder Woman, che ottenne nel 2017 ben 412 milioni di dollari, ed ancora più difficile sarà superare i 533 milioni de Il Cavaliere Oscuro.