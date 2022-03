OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u (a SOUR film) – Il trailer ufficiale del film Disney+ in uscita il 25 marzo

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale di OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u (a SOUR film), il lungometraggio sulla cantautrice in uscita il 25 marzo.

18—Mar—2022 / 11:46 AM

Olivia Rodrigo ha diffuso attraverso i suoi canali social il trailer ufficiale di OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u (a SOUR film), il lungometraggio che arriverà sulla piattaforma streaming Disney+, e che farà il suo debutto il 25 marzo.

Per la prima volta la cantautrice pluricandidata ai Grammy porta il pubblico in un viaggio da Salt Lake City, dove ha iniziato a scrivere il suo album di debutto triplo disco di platino “SOUR” (Geffen Records), a Los Angeles. Lungo il percorso, Olivia Rodrigo racconta i ricordi legati alla scrittura e alla creazione del suo primo album da record e condivide i suoi sentimenti di ragazza che esplora un momento particolare della sua vita. Attraverso nuovi arrangiamenti live delle sue canzoni, interviste private e video mai visti prima sulla realizzazione dell’album, il pubblico seguirà OIivia in un viaggio cinematografico che esplora la storia di “SOUR”.

OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u è un film originale Disney+ di Disney Branded Television, diretto da Stacey Lee e prodotto da Interscope Films e Supper Club.

