Amazon regala un buono da 5€ ad alcuni utenti

Non mancano molte situazioni in cui Amazon si trova a voler fare un regalo ai propri clienti, seppur in questo caso non si parli di un’iniziativa purtroppo dedicata a tutti i clienti della nota piattaforma di E-Commerce.

Abbiamo nello specifico a che fare con un buono regalo da un valore totale di 5€ valido solo per le prime 10.000 attivazioni, e che non arriva su tutti gli account, seppur per fortuna sia possibile accedere alla pagina dedicata al fine di scoprire se si è stati abbastanza fortunati da avere modo di fruire del bonus in questione.

È bene sottolineare che una volta riscattato questo può essere utilizzato solamente al fine di acquistare articoli venduti da Amazon EU, che non risultano tra le altre cose condizionati, ed è per via di ciò che alcuni utenti potrebbero non avere modo di visualizzare di conseguenza lo sconto nel proprio carrello, considerando che serve aver speso anche un minimo di 15€ (da calcolare all’infuori del valore del buono).

Per attivarlo è sufficiente attivare la produzione dalla pagina di cui vi abbiamo lasciato il link al fine di riscattare il regalo per il proprio account, controllando almeno che ci si trovi a far parte di questa piccola iniziativa arrivata grazie alla compagnia.