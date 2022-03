Starlink va a gonfie vele in Italia: prestazioni superiori alla fibra

Gli ultimi test di Ookla premiano Starlink. Anche in Italia ormai si viaggia in media sopra i 100 Mbps in download, con un ping sempre più accettabile.

Starlink, il servizio di internet via satellite offerto da SpaceX, ha raggiunto la piena maturità anche in Italia. Dopo il lancio di 47 nuovi satelliti, un nuovo test rivela le performance medie di Starlink in Italia.

Starlink offre una velocità in download media superiore ai 100Mbps in circa 15 paesi diversi, tra cui ora figura anche il nostro paese. I test sono a cura di Ookla, l’azienda dietro al sito Speedtest.net.

Starlink oggi può contare su una costellazione di 2.200 satelliti, ma l’obiettivo è di raggiungere quota 50.000 satelliti nel corso dei prossimi anni. Un obiettivo ambizioso, che tuttavia inizia a preoccupare la NASA e non solo.

La velocità media di Starlink in Italia è di 104,97 Mbps e 12,04 Mbps in upload. Benino – nei limiti della tecnologia satellitare – anche la latenza, con il ping medio a livello globale che si attesta su una media di 40ms, che tuttavia salgono a 52ms in Italia. Si tratta, a scanso di equivoci, di prestazioni formidabili se paragonate a quelle offerte da altri popolari servizi di internet satellitare.

In Italia le prestazioni più alte hanno toccato i 124,39Mbps in download, contro il dato più alto – 141,55 Mbps – a livello globale registrato in Australia.

Vale la pena di precisare che in Italia i servizi di internet a banda larga offrono prestazioni medie di 49,56 Mbps — i dati sono sempre quelli di Ookla.

Insomma, per fare di meglio nel nostro paese è necessario avere una connessione FTTH, che in alcune città offre prestazioni in download anche di molto superiori ai 100 Mbps. A questo, chiaramente, si aggiunge il vantaggio di un ping tendenzialmente inferiore.