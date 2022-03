Harley Quinn 3: James Gunn interpreterà sé stesso nella serie animata

James Gunn ha confermato che in Harley Quinn 3 comparirà vestendo i panni di sé stesso per un'apparizione nella serie animata.

Un personaggio fuori dalla norma come James Gunn comparirà in una serie animata decisamente sopra le righe come Harley Quinn 3: il popolare regista ha annunciato che comparirà nella terza stagione del cartone animato nei panni di sé stesso.

Queste sono le parole con cui James Gunn ha annunciato la sua presenza in Harley Quinn 3:

Ho aspettato un po’ di tempo prima di dirlo: sono un grande fan di questo show, e per me è un incredibile onore! Grazie alla gang di Harley Quinn per tutto il divertimento. (PS. il mio biopic su Thomas Wayne sarà un capolavoro!)

Gli showrunner della serie animata sono Patrick Schumacker e Justin Halpern, due autori che hanno riportato sul piccolo schermo il personaggio di Harley Quinn in versione animata, dando freschezza e rispettando le caratteristiche di base del character. Tra irriverenza e tono sopra le righe la serie animata su Harley Quinn ha ottenuto il plauso di critica e pubblico negli Stati Uniti, mentre nel nostro Paese ancora non è stata resa disponibile.

Un aspetto interessante con cui si è conclusa la seconda stagione del cartone animato è il fatto che Harley Quinn e Poison Ivy sono divenute una coppia.