Servant Of The People: la serie TV con Volodymyr Zelensky disponibile su Netflix negli Stati Uniti

La serie TV intitolata Servant of the People con protagonista l'attuale presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, è disponibile su Netflix USA.

Netflix USA ha rimesso a disposizione dei propri utenti abbonati una delle serie più discusse del momento: stiamo parlando di Servant Of The People, il telefilm con protagonista Volodymyr Zelensky, l’attuale presidente dell’Ucraina, che realizzò questo show profetico tra il 2015 ed il 2019.

Questo è l’annuncio fatto da Netflix dopo aver messo disponibile sulla piattaforma Servant Of The People:

Lo avete chiesto ed è tornato! Servant of the People è di nuovo disponibile su Netflix negli Stati Uniti. La serie satirico-drammatica con protagonista Volodymyr Zelensky che veste i panni di un insegnante che in maniera inaspettata diventa presidente dell’Ucraina, dopo che un suo video di protesta riguardo alla corruzione diventa virale.

Servant of the People è una serie TV satirica, uscita nel 2015, quattro anni prima che lo stesso Zelensky diventasse presidente dell’Ucraina. Lo show è stato acquisito anche in Europa in Paesi come il Regno Unito, la Romania e la Grecia. A produrre la serie è stato lo stesso attuale presidente ucraino, il telefilm si è mantenuto per tre stagioni. Non sono ancora state diffuse notizie riguardo ad una diffusione di Servant of the People nel nostro Paese.

Potrebbero interessarti questi contenuti dedicati a Volodymyr Zelensky: