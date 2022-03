Russia, perse 7.000 app dall’inizio del conflitto: da Coca Cola a Clash of Clans

Fuga delle app occidentali dalla Russia. La versione locale dell'App Store ha perso circa 7.000 app dall'inizio del conflitto in Ucraina.

Fuga delle app occidentali dalla Russia. Dall’inizio del conflitto in ucraina, la versione russa dell’App Store ha perso quasi 7.000 app. Alcune aziende hanno preferito cessare ogni rapporto con il paese, mentre altre ancora sono state oscurate dal Cremlino.

Il dato ci arriva da Sensor Tower, società specializzata nel monitorare l’andamento del mercato delle app mobile. Sono oltre 6.980, per la precisione, le app che sono improvvisamente scomparse dall’App Store in Russia. Complessivamente, avevano oltre 218 milioni di download solamente nel paese.

Perse le app di diversi brand internazionali, tra cui Coca-Cola, WWE e NBA. Ma anche moltissimi videogiochi mobile di grande fama, come Clash of Clans, Crawl Satars, Han Day e tutte le versioni mobile di GTA. Praticamente è scomparso l’intero catalogo di publisher come Zynga, Supercell e Take-Two (Rockstar Games).

Addio anche alle app di dating, come Bumble e Badoo. Eppure proprio la Russia era uno dei mercati più importanti di Bumble, rivale di Tinder. Netflix, come promesso, ha rimosso la sua app dalla Russia nelle scorse settimane.

Il problema riguarda anche la Bielorussia, paese sceso affianco alla Russia nel conflitto in Ucraina. La versione locale dell’App Store ha perso in poco tempo oltre 5.900 app.