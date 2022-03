Hitman: David Bateson dichiara che la serie TV è ad un punto morto

Negli anni sono stati realizzati due adattamenti del videogioco Hitman, che si è trasformato nel 2007 e nel 2015 in lungometraggio, e, di recente, l’attore David Bateson, che avrebbe dovuto interpretare l’Agente 47 in un telefilm in sviluppo per Hulu, ha dichiarato che il progetto è ad un punto morto.

Qui sotto trovate le parole di David Bateson sull’adattamento televisivo di Hitman:

Ho dato un’occhiata su IMBD e sullo stato della pre-produzione e sembra tutto ad un punto morto. Non so se è un qualcosa che ha a che fare con il Covid, però capita che ci siano produzioni che ricevono il semaforo verde, altre che saltano, ed alcune che vengono messe da parte per un po’. E poi qualcuno fa uscire dalla polvere la sceneggiatura dicendo che se ne dovrebbe fare un adattamento, e così si arriva a sviluppare il tutto. A volte è spaventoso vedere come funzionino gli ingranaggi delle produzioni dietro le quinte.

Quella di Hitman è una serie di videogiochi action sviluppati da IO Interactive e pubblicati da Eidos Interactive e Square Enix a partire dal 2000. Fino ad ora sono stati realizzati otto capitoli della serie.

