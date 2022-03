Ciclo delle streghe Mayfair: Alexandra Daddario protagonista della serie TV nei panni di Rowan

Alexandra Daddario sarà la protagonista della serie TV tratta dal Ciclo delle streghe Mayfair, in sviluppo per AMC, e vestirà i panni di Rowan.

Proseguendo con gli adattamenti tratti dai romanzi di Anne Rice, AMC ha da poco trovato la protagonista della serie TV adattamento del Ciclo delle streghe Mayfair: stiamo parlando di Alexandra Daddario, già protagonista di White Lotus.

Alexandra Daddario all’interno del Ciclo delle streghe Mayfair interpreterà il personaggio di Rowan, una dottoressa il cui destino sarà legato all’appartenenza ad una famiglia di streghe. Si tratta della più potente strega Mayfair, ed è la tredicesima della serie.

Dan McDermott degli AMC Studios ha dichiarato:

Alexandra è un talento unico capace d’illuminare lo schermo. Non potremmo non essere più felici di averla a bordo per guidare il cast di una serie che espanderà l’universo narrativo di Anne Rice su AMC.

Il progetto ha avuto il via definitivo lo scorso dicembre, e vedrà coinvolti come produttrici e sceneggiatrici Esta Spalding (Masters of Sex, On Becoming a God in Central Florida) e Michelle Ashford (Masters of Sex, The Pacific, John Adams). La serie dedicata al Ciclo delle streghe Mayfair farà il suo debutto su AMC ed AMC+ durante questo 2022.

Ricordiamo che è in sviluppo anche un progetto dedicato a Intervista col Vampiro.