Marvel e DC Comics mostrano iniziative e cover variant per il Pride Month 2022

Il Pride Month 2022 vedrà le case editrici Marvel e DC Comics protagoniste grazie a iniziative particolari, che sono state già, in parte, anticipate: quest’ultima è pronta con una DC Pride Anthology, oltre che con cover variant appena svelate, e con miniserie su personaggi specifici; Marvel ha pure in serbo una Marvel Voices: Pride anthology, oltre che diverse cover variant a tema.

Qui sotto potete vedere le variant della DC Comics per il Pride Month.

Mentre qui sotto sono presenti quelle della Marvel.

I protagonisti della variant Marvel sono: Valkyrie, Somnus, Aaron Fischer, Destiny, Iceman, Karma, America Chavez, Daken. Mentre per DC Comics sono protagoniste le testate di Nubia, Poison Ivy, Tim Drake, la Teen Justice, Superman: Son of Kal-El, Aquamen, Batman, Wonder Woman e Action Comics.

Il DC Pride 2022 sarà formato da 104 pagine ed uscirà il 31 maggio, e per l’occasione sarà lanciato un fumetto su Poison Ivy, una miniserie in quattro numeri su Nubia: Queen of the Amazons, una miniserie in sei numeri su Multiversity: Teen Justice, uno speciale tutto su Tim Drake, e la graphic novel Galaxy: The Prettiest Star.

Le variant cover saranno, invece, realizzate da Amy Reeder per Batman #124, David Talaski è impegnato su Superman: Son of Kal-El #12, Derek Charm farà Action Comics #1044, Joe Phillips ha realizzato Aquamen #5, Kevin Wada è su Nubia: Queen of the Amazons #1, Kris Anka fa Poison Ivy #1, Nick Robles cura Nightwing #93, Nicole Goux ha realizzato Wonder Woman #788, Olivier Coipel è su Harley Quinn #16, Stephen Byrne fa Multiversity: Teen Justice #1.