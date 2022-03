Intel ARC: confermato il reveal delle schede video a marzo

Nel corso del mese di marzo avremo modo di scoprire maggiori dettagli in merito alle schede video Intel ARC, come confermato in via ufficiale dal colosso.

Intel ha da poco avuto modo di annunciare dei nuovi eventi che terrà al fine di presentare alcune proprie novità attualmente in fase di lavorazione, e fra questi c’è stato anche spazio per un ulteriore reveal che ha confermato agli utenti il fatto che avremo nuovi dettagli in merito alle schede video Intel ARC già nel corso del mese di marzo 2022.

Parliamo di una livestreaming digitale che avrà luogo nella giornata del 30 marzo 2022, esattamente alle 16:00 (ora italiana), e che permetterà agli utenti di ammirare per la prima volta i dispositivi pensati per laptop, seppur non ci siano ancora maggiori dettagli in merito agli ulteriori che verranno rilasciati nel corso dell’anno.

Al momento sappiamo solo che i dispositivi verranno rilasciati verosimilmente in contemporanea con l’evento, dato che si parlava di un debutto nel primo quarto di anno, che scadrà col mese di marzo 2022.

Per quel che riguarda le novità che ci aspettiamo, sembra che si parlerà finalmente di Ray Tracing, variable-rate shading, video upscaling e mesh shading, assieme anche al nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale che prende il nome di XeSS e verrà supportato da diversi giochi su PC, con Death Stranding: Director’s Cut che come confermato sarà proprio fra i primi.