Dune 2: Denis Villeneuve annuncia che la sceneggiatura è pronta

Dopo che sono stati annunciati gli ingaggi di Florence Pugh e di Austin Butler per partecipare alla produzione di Dune 2, lo stesso regista e sceneggiatore Denis Villeneuve ha dato degli aggiornamenti: la sceneggiatura del lungometraggio sarebbe stata completata.

Queste sono le parole di Denis Villeneuve sulla produzione di Dune 2:

Nel primo film era importante fare in modo che il lungometraggio potesse essere accettato. Adesso dobbiamo assicuraci di chiudere il primo libro, perciò posso ignorare alcune premesse che dovevano esserci nel primo Dune. Posso dire che c’è un po’ più di pressione in questo momento con il secondo film. La sceneggiatura è per lo più completata, anche se certe cose restano sempre work in progress. E saranno così fino a quando non si arriverà al montaggio finale. Comunque in questo momento ho una sceneggiatura pronta tra le mani, e siamo in preparazione.